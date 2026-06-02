Des mythes à moi Léguer en fête Moulin du Losser Ploubezre

Ploubezre

Des mythes à moi Léguer en fête

Moulin du Losser Losser Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Duos improbables en lieux insolites autour des mythes oubliés.

Puisant aux sources des origines, les mythes sont des miroirs magiques dans lesquels se reflètent nos âmes, nos interrogations d’enfants, nos émerveillements. Porteurs de sens, ils nous réinscrivent dans le mystère du monde, nous, espèce animale issue des eaux et des éléments…

Animaux semblables aux autres que le reflet des étoiles a tenu éveillé, hors de la nuit, plus longtemps que de normal.

Ce moment suspendu associera la musique en direct menée par Jean Zimmermann et les mots de Jean-Frédéric Noa sur le thème de l’eau et des mythes dédiés. .

Moulin du Losser Losser Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Des mythes à moi Léguer en fête Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose