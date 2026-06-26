Ploubezre

Quatuor A’dam Festival Voce Humana

Eglise St-Pierre et St-Paul Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Spirituals.

Dans ce programme œcuménique, la spiritualité s’illustre sous des formes très diverses gospels entrainants, recueillement extrême des Petites Prières de Poulenc, motets très épurés de Victoria évoquant la Passion du Christ, universalité du texte Perfect day de Lou Reed ou même sous la forme d’un pardon au cœur de la Bretagne…

Steve Zheng, Olivier Rault ténors Matthieu LeLevreur baryton Julien Guilloton basse .

Eglise St-Pierre et St-Paul Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Quatuor A’dam Festival Voce Humana Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose