Quatuor A’dam Festival Voce Humana Ploubezre
Quatuor A’dam Festival Voce Humana Ploubezre jeudi 23 juillet 2026.
Ploubezre
Quatuor A’dam Festival Voce Humana
Eglise St-Pierre et St-Paul Ploubezre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Spirituals.
Dans ce programme œcuménique, la spiritualité s’illustre sous des formes très diverses gospels entrainants, recueillement extrême des Petites Prières de Poulenc, motets très épurés de Victoria évoquant la Passion du Christ, universalité du texte Perfect day de Lou Reed ou même sous la forme d’un pardon au cœur de la Bretagne…
Steve Zheng, Olivier Rault ténors Matthieu LeLevreur baryton Julien Guilloton basse .
Eglise St-Pierre et St-Paul Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Quatuor A’dam Festival Voce Humana Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Ploubezre (Côtes-d'Armor)
- Réserve de vie sauvage Jane Goodall du Trégor Léguer en fête Kerfons Ploubezre 30 juin 2026
- Marthe Vassallo Festival Voce Humana Ploubezre 23 juillet 2026
- Paysages intérieurs | Maezioù diabarzh Léguer en fête Runfao Ploubezre 26 juillet 2026
- Des mythes à moi Léguer en fête Moulin du Losser Ploubezre 5 août 2026