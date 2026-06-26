Ploubezre

Marthe Vassallo Festival Voce Humana

Eglise St-Pierre et St-Paul Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:45:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Traoù noz, histoires dans la nuit.

La nuit est l’habitat naturel des histoires… La nuit, les chansons deviennent des films en Technicolor, et les contes ouvrent des portes sur des palais d’or et des forêts inquiétantes. Ce sont bien souvent des voix dans la nuit, à la lueur du feu ou des lampes à pétroles, qui se sont transmis les joyaux de la tradition orale ; c’est à la clarté de la chandelle que Marthe Vassallo grande voix de la musique bretonne, amoureuse des histoires vraies et des plus que vraies vous invite à en écouter quelques-uns, spécialement choisis pour conclure cette journée de festival dans un rêve étrange et savoureux. .

Eglise St-Pierre et St-Paul Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Marthe Vassallo Festival Voce Humana Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose