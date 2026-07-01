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AGENDA · Ploubezre

So Gospel Tour 2026 Eglise Saint Pierre et Saint Paul Ploubezre

mardi 28 juillet 2026 · Eglise Saint Pierre et Saint Paul · Ploubezre

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Eglise Saint Pierre et Saint Paul
Adresse
1 Rue Amédée Prigent
Ville
22300 Ploubezre
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploubezre

So Gospel Tour 2026

Eglise Saint Pierre et Saint Paul 1 Rue Amédée Prigent Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien les grands classiques que des titres contemporains tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres.   .

Eglise Saint Pierre et Saint Paul 1 Rue Amédée Prigent Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 23 90 86 

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English :

L’événement So Gospel Tour 2026 Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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