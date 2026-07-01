So Gospel Tour 2026 Eglise Saint Pierre et Saint Paul Ploubezre
mardi 28 juillet 2026 · Eglise Saint Pierre et Saint Paul · Ploubezre
Informations pratiques
Ploubezre
So Gospel Tour 2026
Eglise Saint Pierre et Saint Paul 1 Rue Amédée Prigent Ploubezre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien les grands classiques que des titres contemporains tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres. .
Eglise Saint Pierre et Saint Paul 1 Rue Amédée Prigent Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 23 90 86
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English :
L’événement So Gospel Tour 2026 Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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