Paysages intérieurs | Maezioù diabarzh Léguer en fête Runfao Ploubezre

Ploubezre

Paysages intérieurs | Maezioù diabarzh Léguer en fête

Runfao Chapelle St Fiacre Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

À travers la vallée du Léguer, Enora De Parscau nous invite à entrer dans son imaginaire. Empreinte de l’œuvre d’Anjela Duval, la chanteuse nous dévoile ses propres créations en breton, langue qui véhicule l’âme des paysages trégorrois comme l’eau, les sels minéraux de la rivière.

La balade sera suivie par des lectures de l’ouvrage Kezeg an Heol (éditions Goater). .

Runfao Chapelle St Fiacre Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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L’événement Paysages intérieurs | Maezioù diabarzh Léguer en fête Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose