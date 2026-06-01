Résidence artistique jeune par la Compagnie Dounia, maison de quartier de Villejean, Rennes

Résidence artistique jeune par la Compagnie Dounia 6 – 11 juillet maison de quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Sur inscription-gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T17:30:00+02:00

Pour cette édition, la Compagnie Dounia invite l’artiste Kriss Noly afin d’impulser le fil rouge de la création, à partir de son travail de collectage de chants auprès de sa famille à Sainte-Lucie et de la création de son répertoire, à la fois punchy et résolument dansant.

Pour la 4ème année consécutive, l’équipe de la Compagnie Dounia revient à Villejean avec une résidence artistique dédiée aux jeunes, du 6 au 9 juillet, dans le cadre d’Un été à Rennes 2026.

Autour de Looshan est une création née de cette semaine de recherche et de création, réunissant des jeunes de 10 à 17 ans autour de la danse, du graff et de la musique, aux côtés de Fatima Leghzal, du graffeur Cinz, de Looshan et d’artistes invités.

Les groupes sont pris en charge en journée, dans un cadre propice à l’expérimentation. Les jeunes traversent toutes les phases de création : composition, technique, exploration et création personnelle, en dialogue avec leurs identités culturelles d’ici et maintenant. Il s’agit de trouver sa place dans le groupe, de faire émerger l’individuel dans le collectif, de prendre la parole par le corps, le son et l’image.

Inscrite dans le projet Danses en Héritage.s, la résidence devient un espace vivant d’exploration où les récits, les influences et les imaginaires se rencontrent pour donner naissance à des formes artistiques collectives ancrées dans le présent.

La semaine se prolonge dans l’espace public avec plusieurs restitutions ouvertes à toutes et tous : au Parc du Berry le 9 juillet, au Square Dullin le 10 juillet, puis au Blosne le 11 juillet. Les jeunes y rencontrent le public, partagent leurs créations et l’invitent à entrer dans la danse, dans une dynamique de call and response portée par le live de Looshan.

Un projet qui valorise les héritages culturels, encourage l’expression des jeunes et fait de la création un espace de rencontre, de transmission et de lien à l’échelle de la ville.

maison de quartier de Villejean 2 rue de la bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Une semaine de création artistique pour les jeunes 10–17 ans mêlant danse, graff et musique, suivie de restitutions publiques dans différents quartiers rennais.