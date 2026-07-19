Informations pratiques

Périgueux

Résidence de création, compagnie Chiki’z Théâtre de l’odyssée

11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-14

À l’occasion des résidences, les compagnies bénéficient des conditions professionnelles pour élaborer leur futur spectacle. Les sorties de résidence permettent de découvrir une étape de ce temps de création. Elle sont gratuite et ouvertes à tous.

Conçue comme une fable, la pièce nous emmène à la rencontre de créatures singulières, à la frontière du réel et de l’imaginaire. Portée par huit interprètes, la création s’inscrit dans un univers poétique et troublant, très largement inspiré des créatures de Guillermo del Toro. Les corps y racontent ce qui ne se dit pas, faisant émerger des figures hybrides, sensibles et mystérieuses.

Sortie de résidence le jeudi 17 septembre à 17h30 au Théâtre. .

11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Résidence de création, compagnie Chiki’z Théâtre de l’odyssée

L’événement Résidence de création, compagnie Chiki’z Théâtre de l’odyssée Périgueux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Communal de Périgueux