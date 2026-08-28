Résidence immersive Théâtre et Cinéma Abbaye de Belloc Urt

Informations pratiques

Urt

Résidence immersive Théâtre et Cinéma

Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

L’Abbaye de Belloc vous accueille pour 2 nuits immersives pour une expérience unique proposée par Marea Gora et Briscous en Scène ! Entre retraite artistique, jeu théâtral collectif et exploration cinématographique, en pension complète. Que vous soyez comédien confirmé, amateur curieux ou simplement tenté par un week-end original, entre création et immersion.

Repas et hébergement inclus.

L’accompagnement artistique sera réalisé par la réalisatrice Daisy SANCHEZ.

Renseignement et réservation avant le 11/09. .

Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 57 03 50 briscousenscene@outlook.fr

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English : Résidence immersive Théâtre et Cinéma

L’événement Résidence immersive Théâtre et Cinéma Urt a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque