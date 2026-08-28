Résidence immersive Théâtre et Cinéma Abbaye de Belloc Urt
vendredi 2 octobre 2026 · Abbaye de Belloc · Urt
Informations pratiques
Urt
Résidence immersive Théâtre et Cinéma
Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
L’Abbaye de Belloc vous accueille pour 2 nuits immersives pour une expérience unique proposée par Marea Gora et Briscous en Scène ! Entre retraite artistique, jeu théâtral collectif et exploration cinématographique, en pension complète. Que vous soyez comédien confirmé, amateur curieux ou simplement tenté par un week-end original, entre création et immersion.
Repas et hébergement inclus.
L’accompagnement artistique sera réalisé par la réalisatrice Daisy SANCHEZ.
Renseignement et réservation avant le 11/09. .
Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 57 03 50 briscousenscene@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Résidence immersive Théâtre et Cinéma
L’événement Résidence immersive Théâtre et Cinéma Urt a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urt (Pyrénées-Atlantiques)
- 80° anniversaire Choeur d’hommes OLDARRA Urt 20 septembre 2026
- Marché des producteurs locaux et des artisans Fronton Urt 25 septembre 2026
- Marché des producteurs locaux et des artisans Urt 25 septembre 2026
- Résidence immersive Théâtre et Cinéma Abbaye de Belloc Urt 3 octobre 2026
- Résidence immersive Théâtre et Cinéma Abbaye de Belloc Urt 4 octobre 2026