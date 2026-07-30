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Marché des producteurs locaux et des artisans Urt

vendredi 25 septembre 2026 · Urt

Marché des producteurs locaux et des artisans Urt

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64240 Urt
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urt

Marché des producteurs locaux et des artisans

Fronton Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25

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Fronton Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 20 33 

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English : Marché des producteurs locaux et des artisans

L’événement Marché des producteurs locaux et des artisans Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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