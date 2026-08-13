80° anniversaire Choeur d’hommes OLDARRA Urt
dimanche 20 septembre 2026 · Urt
Informations pratiques
Urt
80° anniversaire Choeur d’hommes OLDARRA
585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Choeur d’hommes et danse.
Il est commun d’affirmer qu’il n’y a pas d’avenir sans projets…
C’est l’essence même du moteur qui anime en permanence le groupe OLDARRA pour
évoluer et progresser tout en restant fidèlement attaché à ses racines et sa culture,
conscient que toute tradition n’existe que si elle se transmet.
C’est ainsi que l’année 2026 marque les 80 ans d’existence du groupe OLDARRA.
A ce titre et pour célèbrer cet évènement plusieurs concerts / spectacles sont proposés
dans des lieux emblématiques du Pays Basque en lien avec l’histoire du groupe ainsi que des conférences, des actions pédagogiques et de médiation culturelle.
Ces rencontres permettent à chacun de constater l’engagement d’OLDARRA dans la
sauvegarde de la culture basque tout en faisant résonner la langue, les valeurs et les
émotions du Pays Basque auprès des générations à venir. .
585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 43 10 oldarra@outlook.fr
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English : 80° anniversaire Choeur d’hommes OLDARRA
L’événement 80° anniversaire Choeur d’hommes OLDARRA Urt a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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