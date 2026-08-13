Informations pratiques

Urt

80° anniversaire Choeur d’hommes OLDARRA

585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Choeur d’hommes et danse.

Il est commun d’affirmer qu’il n’y a pas d’avenir sans projets…

C’est l’essence même du moteur qui anime en permanence le groupe OLDARRA pour

évoluer et progresser tout en restant fidèlement attaché à ses racines et sa culture,

conscient que toute tradition n’existe que si elle se transmet.

C’est ainsi que l’année 2026 marque les 80 ans d’existence du groupe OLDARRA.

A ce titre et pour célèbrer cet évènement plusieurs concerts / spectacles sont proposés

dans des lieux emblématiques du Pays Basque en lien avec l’histoire du groupe ainsi que des conférences, des actions pédagogiques et de médiation culturelle.

Ces rencontres permettent à chacun de constater l’engagement d’OLDARRA dans la

sauvegarde de la culture basque tout en faisant résonner la langue, les valeurs et les

émotions du Pays Basque auprès des générations à venir. .

585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 43 10 oldarra@outlook.fr

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English : 80° anniversaire Choeur d’hommes OLDARRA

L’événement 80° anniversaire Choeur d’hommes OLDARRA Urt a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque