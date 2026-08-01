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Fête de village Urt

dimanche 16 août 2026 · Urt

Fête de village Urt

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Centre du village
Ville
64240 Urt
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urt

Fête de village

Centre du village Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

08h00, Randonnée pédestre (12km) avec pause gourmandes (départ du Stade)
12h30, Repas créole animé par Xiban Luku (au Fronton)
(Gaspacho antillais, poulet braisé avec sa sauce et ses patates à José, fromage, panna cota exotique, café et digestif)
18h00, Bar à cocktails de Francky
19h00, Soirée brassband avec Kiwizz et Panda Cover Gang, foodtrucks sur place
22h30, Show de Francky Vincent
00h00, Feu du comité
01h00, Concert de Katxi Taldea   .

Centre du village Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65 

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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