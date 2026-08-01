Informations pratiques

Urt

Fête de village

Centre du village Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

08h00, Randonnée pédestre (12km) avec pause gourmandes (départ du Stade)

12h30, Repas créole animé par Xiban Luku (au Fronton)

(Gaspacho antillais, poulet braisé avec sa sauce et ses patates à José, fromage, panna cota exotique, café et digestif)

18h00, Bar à cocktails de Francky

19h00, Soirée brassband avec Kiwizz et Panda Cover Gang, foodtrucks sur place

22h30, Show de Francky Vincent

00h00, Feu du comité

01h00, Concert de Katxi Taldea .

Centre du village Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque