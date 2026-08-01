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Fête de village Urt

samedi 15 août 2026 · Urt

Fête de village Urt

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Centre du village
Ville
64240 Urt
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urt

Fête de village

Centre du village Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

10h30, Messe animée par le Réveil Urtois
11h30, Monuement aux morts suivi du passe rue
12h00, Apéritif offert par le comité des fêtes
14h00, Tournoi de Bubble Foot (au Port)
19h00, Courses de Vaches avec talo sur place (au Fronton)
21h00, Apéro animé par Almaloca
22h30, Suivi par le DJset avec Kalabass
00h30, Soirée animée par DJ Box’son   .

Centre du village Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65 

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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