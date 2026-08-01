Fête de village Urt
samedi 15 août 2026 · Urt
Informations pratiques
Urt
Fête de village
Centre du village Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
10h30, Messe animée par le Réveil Urtois
11h30, Monuement aux morts suivi du passe rue
12h00, Apéritif offert par le comité des fêtes
14h00, Tournoi de Bubble Foot (au Port)
19h00, Courses de Vaches avec talo sur place (au Fronton)
21h00, Apéro animé par Almaloca
22h30, Suivi par le DJset avec Kalabass
00h30, Soirée animée par DJ Box’son .
Centre du village Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65
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English : Fête de village
L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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