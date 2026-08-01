Informations pratiques

Urt

Fête de village

Centre du village Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

10h30, Messe animée par le Réveil Urtois

11h30, Monuement aux morts suivi du passe rue

12h00, Apéritif offert par le comité des fêtes

14h00, Tournoi de Bubble Foot (au Port)

19h00, Courses de Vaches avec talo sur place (au Fronton)

21h00, Apéro animé par Almaloca

22h30, Suivi par le DJset avec Kalabass

00h30, Soirée animée par DJ Box’son .

Centre du village Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque