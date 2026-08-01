Fête de village Urt
lundi 17 août 2026 · Urt
Informations pratiques
Urt
Fête de village
Fronton Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
08h30, Inscription pour le tournoi de mus (au Bistrot de Manu)
09h00, Concours de pétanque en triplette (au Stade)
14h00, Jeux gonflables pour les enfants
18h00, Course de Trottinettes
19h00, Mutxiko avec Oinak Arin
20h00, Concert du Reveil Urtois
22h30, Soirée animé par le comité .
Fronton Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de village
L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urt (Pyrénées-Atlantiques)
- Les musicales de Belloc Concert Trompette et Orgue Abbaye Urt 8 août 2026
- Les musicales de Belloc Concert Jazzy Organs Abbaye de Belloc Urt 13 août 2026
- Fête de village Urt 14 août 2026
- Fête de village Urt 15 août 2026
- Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo Abbaye de Belloc Urt 16 août 2026