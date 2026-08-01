Informations pratiques

Urt

Fête de village

Fronton Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 08:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

08h30, Inscription pour le tournoi de mus (au Bistrot de Manu)

09h00, Concours de pétanque en triplette (au Stade)

14h00, Jeux gonflables pour les enfants

18h00, Course de Trottinettes

19h00, Mutxiko avec Oinak Arin

20h00, Concert du Reveil Urtois

22h30, Soirée animé par le comité .

Fronton Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque