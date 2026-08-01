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Fête de village Urt

lundi 17 août 2026 · Urt

Fête de village Urt

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Fronton
Ville
64240 Urt
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urt

Fête de village

Fronton Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

08h30, Inscription pour le tournoi de mus (au Bistrot de Manu)
09h00, Concours de pétanque en triplette (au Stade)
14h00, Jeux gonflables pour les enfants
18h00, Course de Trottinettes
19h00, Mutxiko avec Oinak Arin
20h00, Concert du Reveil Urtois
22h30, Soirée animé par le comité   .

Fronton Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65 

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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