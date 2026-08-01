Informations pratiques

Urt

Marché des producteurs locaux et des artisans

Fronton Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

.

Fronton Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 20 33

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English : Marché des producteurs locaux et des artisans

L’événement Marché des producteurs locaux et des artisans Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque