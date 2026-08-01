AGENDA · Urt
Marché des producteurs locaux et des artisans Urt
vendredi 28 août 2026 · Urt
Informations pratiques
Urt
Marché des producteurs locaux et des artisans
Fronton Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
.
Fronton Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 20 33
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English : Marché des producteurs locaux et des artisans
L’événement Marché des producteurs locaux et des artisans Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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