Résidences de création, Paon dans le ciment Boloss Théâtre du Palace Théâtre du Palace Périgueux
lundi 15 mars 2027 · Théâtre du Palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Résidences de création, Paon dans le ciment Boloss Théâtre du Palace
Théâtre du Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-15
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-15
À l’occasion des résidences, les compagnies bénéficient de conditions professionnelles pour élaborer leur futur spectacle. Les sorties de résidence permettent de découvrir une étape de ce temps de création. Elles sont gratuites et ouvertes à tous.
Boloss est un projet de théâtre, danse et musique conçu pour l’espace public. Lors de cette résidence, la compagnie sera à mi-parcours du processus d’écriture du spectacle. Ce projet interroge la violence à l’adolescence, et plus particulièrement l’émergence des rapports violents entre garçons. La compagnie explore la transmission de l’agressivité dans l’éducation, en s’intéressant notamment aux relations père/fils, mais aussi aux dynamiques de domination à l’œuvre dans les espaces scolaires. .
Théâtre du Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Résidences de création, Paon dans le ciment Boloss Théâtre du Palace
L’événement Résidences de création, Paon dans le ciment Boloss Théâtre du Palace Périgueux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Communal de Périgueux
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