Résidences de création, Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson PARADIS Théâtre le Palace Théâtre le paradis Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Résidences de création, Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson PARADIS Théâtre le Palace

Théâtre le paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-01

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-01

À l’occasion des résidences, les compagnies bénéficient de conditions professionnelles pour élaborer leur futur spectacle. Les sorties de résidence permettent de découvrir une étape de ce temps de création. Elles sont gratuites et ouvertes à tous.

Avec PARADIS, Sarah Baltzinger et Isaiah Wilson prolongent leur recherche autour des corps absurdes et hybrides, amorcée avec MEGASTRUCTURE. Là où leur précédent travail explorait les gestes empêchés et les dynamiques contraires, ils choisissent aujourd’hui d’aborder une thématique profondément actuelle l’anxiété comme symptôme collectif. La sortie de résidence leur permettra de ressentir et confronter la pièce aux réactions du public.

Sortie de résidence le vendredi 5 février à 18h au Palace .

Théâtre le paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93

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English : Résidences de création, Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson PARADIS Théâtre le Palace

L’événement Résidences de création, Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson PARADIS Théâtre le Palace Périgueux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Communal de Périgueux