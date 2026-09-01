Résident Évil Château-Salins
samedi 31 octobre 2026 · Château-Salins
Informations pratiques
Château-Salins
Résident Évil
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 22:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Bryan, coursier médical, se retrouve plongé dans une course effrénée pour survivre alors qu’autour de lui, le monde sombre peu à peu dans un chaos total.
Face à une menace grandissante et à un environnement devenu incontrôlable, Bryan devra faire preuve de courage et de détermination pour rester en vie.Tout public
6 .
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
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English :
Bryan, a medical courier, finds himself caught up in a frantic race for survival as the world around him gradually descends into total chaos.
Faced with a growing threat and an environment that has spiraled out of control, Bryan will have to show courage and determination to stay alive.
L’événement Résident Évil Château-Salins a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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