[résident] Exposition BD Gilles Rochier, Musée d’art et d’histoire de Colombes, Colombes

[résident] Exposition BD Gilles Rochier Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’art et d’histoire de Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Gilles Rochier, dessinateur et auteur de bande-dessinée autodidacte qui réside à Colombes, croque l’univers de la banlieue qu’il connaît bien, sans tomber dans les clichés des cités. En 2012, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême lui décerne le prix Révélation et il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2023.

Le Musée d’Art et d’Histoire lui ouvre ses portes avec [résident].

L’exposition donne à voir l’univers créatif drôle et sensible de l’artiste, dans un décor monocolore et une architecture omniprésente des grands ensembles. Depuis la création de son fanzine En vrac, en 1996 jusqu’à ses influences, on peut y découvrir ses premières planches, son parcours et ses collaborations avec d’autres dessinateurs, Fabcaro, Nicolas Moog et Fabrice Erre.

Musée d’art et d’histoire de Colombes 2 Rue Gabriel Péri, 92700 Colombes, France Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147863885 https://www.colombes.fr/la-ville/la-vie-quotidienne/culture-et-loisirs/musee-municipal-dart-et-dhistoire Fouilles archéologiques à Colombes. Les grands domaines de l’Ancien Régime et leurs illustres propriétaires. Dès l’Ancien Régime, Colombes est le théâtre où se jouent des destins exceptionnels : la reine Henriette d’Angleterre (1609-1669), veuve de Charles Ier d’Angleterre décapité par la révolution de Cromwell, vient y passer ses dernières années. Sur l’île de Moulin Joly, Claude-Henri Watelet aménage un des premiers jardins pittoresques au siècle des Lumières, à découvrir en maquette ainsi que le village de Colombes en 1780. Peintures XVIIe et XIXe siècles. Évolution de l’urbanisme (arrivée du chemin de fer, le pavillonnaire, les Habitations à Bon Marché…). Le développement industriel de Colombes au XIXe et XXe siècle est marquée par des noms illustres : parfums (Guerlain, Dorin, Sauzé), automobile (Facel-Vega, Hispano-Suiza), aéronautique (Gnome et Rhône, Amiot), téléphonie (Ericsson), Kleber… Le passé sportif de Colombes : le stade Yves du Manoir débute son histoire avec les Jeux Olympiques de 1924 et reste le haut lieu des rencontres sportives en France (la Coupe du Monde de 1938) jusqu’à la rénovation du Parc des Princes au début des années 1970. SNCF Ligne J gare de Colombes

Exposition de bande dessinée : « [résident] », Gilles Rochier

©Gilles Rochier