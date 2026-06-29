Résistances de la Terre Nourricière Clôture Le Moulin d’Eymet Eymet dimanche 19 juillet 2026.

Eymet

Résistances de la Terre Nourricière Clôture

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Fête de clôture de l’exposition Résistance avec au programme

– 11h Pause aromatique café-cacao. Petites histoires métisses racontées par la tia Lau (45min, tout public)

– à partir de 12h15 Table ouverte latina, proposition de plats par le Moulin d’Eymet, et partage des mets d’ici ou d’Amérique latine apportés par les joyeux convives

– à partir de 14h Musique avec le duo Dimélotu

– 15h Sieste aromatique café-cacao. Petites histoires métisses racontées par la tia Lau (45min, tout public)

– 16h Atelier de préparation de pain et de galettes de maïs .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Résistances de la Terre Nourricière Clôture

L’événement Résistances de la Terre Nourricière Clôture Eymet a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides