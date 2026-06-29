UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Résistances de la Terre Nourricière Clôture Le Moulin d’Eymet Eymet

Résistances de la Terre Nourricière Clôture Le Moulin d’Eymet Eymet

Résistances de la Terre Nourricière Clôture Le Moulin d’Eymet Eymet dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Le Moulin d'Eymet
Adresse
2 Quai de la Navigation
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif

Eymet

Résistances de la Terre Nourricière Clôture

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Fête de clôture de l’exposition Résistance avec au programme

– 11h Pause aromatique café-cacao. Petites histoires métisses racontées par la tia Lau (45min, tout public)
– à partir de 12h15 Table ouverte latina, proposition de plats par le Moulin d’Eymet, et partage des mets d’ici ou d’Amérique latine apportés par les joyeux convives
– à partir de 14h Musique avec le duo Dimélotu
– 15h Sieste aromatique café-cacao. Petites histoires métisses racontées par la tia Lau (45min, tout public)
– 16h Atelier de préparation de pain et de galettes de maïs   .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35  lemoulindeymet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Résistances de la Terre Nourricière Clôture

L’événement Résistances de la Terre Nourricière Clôture Eymet a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Eymet (Dordogne)