Résistances de la Terre Nourricière Clôture Le Moulin d’Eymet Eymet
Résistances de la Terre Nourricière Clôture Le Moulin d’Eymet Eymet dimanche 19 juillet 2026.
Eymet
Résistances de la Terre Nourricière Clôture
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Fête de clôture de l’exposition Résistance avec au programme
– 11h Pause aromatique café-cacao. Petites histoires métisses racontées par la tia Lau (45min, tout public)
– à partir de 12h15 Table ouverte latina, proposition de plats par le Moulin d’Eymet, et partage des mets d’ici ou d’Amérique latine apportés par les joyeux convives
– à partir de 14h Musique avec le duo Dimélotu
– 15h Sieste aromatique café-cacao. Petites histoires métisses racontées par la tia Lau (45min, tout public)
– 16h Atelier de préparation de pain et de galettes de maïs .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Résistances de la Terre Nourricière Clôture
L’événement Résistances de la Terre Nourricière Clôture Eymet a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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