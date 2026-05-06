Résistances & Désobéissances, Citadelle de Marseille, Marseille

Résistances & Désobéissances 16 et 17 mai Citadelle de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Saber Zammouri et Hugo Mir-Valette, artistes en résidence croisée entre Tunis et Marseille de mars à mai 2026, présentent à la Citadelle de Marseille les œuvres résultant de leurs recherches dans le cadre de Résistances et Désobéissances.

Les deux artistes investissent des espaces de la cour du Haut-Fort, point le plus haut du site abritant les anciennes cellules de la prison politique et militaire. C’est là que fut enfermé Habib Bourguiba avant de devenir président de la Tunisie, avec des membres de son parti du Néo-Destour. Cette incarcération est le point de départ de Résistances et Désobéissances qui invite artistes, chercheurs et société civile à se plonger dans les archives de ce fait historique méconnu, recoller des morceaux de l’histoire, et développer une approche critique des archives et de la prison. Chaque artiste a pensé une installation audiovisuelle issue de leurs recherches entre Marseille et Tunis, accompagnés des chercheurs et partenaires artistiques du projet.

La Fondation Camargo et la Citadelle de Marseille tissent des liens et présentent ensemble leurs projets artistiques menés dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026. Pendant ce week-end d’ouverture, des oeuvres issues de deux projets seront présentées : Résistances & Désobéissances, à l’initiative de la Citadelle de Marseille, et Mondes Marins, à l’initiative de la Fondation Camargo.

Citadelle de Marseille Montée du Souvenir Français 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://citadelledemarseille.org/

Saison Méditerranée 2026

©Jean-Pierre Garufi