Restaurer pour transmettre : la restauration de sculptures de Pierre Loison, Musée de la Corbillière, Mer

Informations pratiques

Restaurer pour transmettre : la restauration de sculptures de Pierre Loison Samedi 19 septembre, 14h30 Musée de la Corbillière Loir-et-Cher

Réservation conseillée à lacorbilliere@mer41.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Sarah Champion, restauratrice d’œuvres d’art vous invite à découvrir les coulisses de son métier à travers un cas concret : la restauration des œuvres de Pierre Loison.

Musée de la Corbillière 3 Rue Fortineau, 41500 Mer, France Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254817021 https://www.mer41.fr/mer-animee/culture/musee-de-la-corbilliere A travers ses collections d’œuvres variées datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le musée de la Corbillière met en avant des artistes d’époques et de styles différents. Leur point commun : Mérois de naissance ou d’adoption, ils ont chacun eu un parcours artistique hors du commun. A l’angle de la Route Nationale D2152 et de la rue Fortineau. Un parking est accessible à quelques mètres du Musée, Place de la Corbillière, près de la piscine municipale

Sarah Champion, restauratrice d’œuvres d’art vous invite à découvrir les coulisses de son métier à travers un cas concret : la restauration des œuvres de Pierre Loison.

©muséedelacorbilliere