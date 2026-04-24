Restitution Danse – Étudiants du Pont Supérieur Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Réservation : https://billetterie-ccn-de-nantes.mapado.com/event/705137-restitution-du-desir-dhorizons-le-pont-superieur Tout public

Salia Sanou a transmis un extrait de la pièce « Du Désir d’Horizons » à 32 étudiants et étudiantes en prépa EAT Jazz et Contemporain du Pont Supérieur, accompagné de Vincent Blanc (danseur, responsable pédagogique au CCNN). Avec « Du Désir d’Horizons », Salia Sanou revient à ses thèmes de prédilection, à savoir la solitude et l’altérité, le singulier et le collectif, mais également la question du territoire, du déracinement, de l’exil et des frontières.Après une cinquantaine d’heures d’atelier, ils proposent une restitution au CCNN, qui sera accompagné d’un documentaire autour de la création.

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 06 59 47 72 47 https://billetterie-ccn-de-nantes.mapado.com/event/705137-restitution-du-desir-dhorizons-le-pont-superieur



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