Restitution – OSEZ ENTRER DANS LA DANSE !, centre d’art contemporain, Châteauvert

Restitution – OSEZ ENTRER DANS LA DANSE ! Samedi 6 juin, 18h00 centre d’art contemporain Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

OSEZ ENTRER DANS LA DANSE !

Caroline Brotons vous convie à vivre l’expérience d’une performance collective.

L’association « Outrevert, les amis du Centre d’Art de Châteauvert » propose une série d’ateliers de danse contemporaine les 9, 16, 23 et 30 mai, de 9 h à 12 h, avec restitution publique le 6 juin.

Ces ateliers invitent chacun·e à entrer dans une expérience collective, où le mouvement tient lieu de langage et de rencontres. Il s’agit de partager une situation vivante, faite de gestes, d’écoute mutuelle et de présences dans le paysage du jardin de sculptures.

Au fil des ateliers, les participant·e·s deviendront les interprètes d’une expérience commune, où l’essentiel se trouve dans l’échange et dans ce qui se construit dans l’instant avec l’artiste.

La restitution du 6 juin, organisée par le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert, sera l’occasion de présenter cette performance au public, non comme un spectacle figé, mais comme un moment de partage et d’expérience immersive dans le paysage.

centre d’art contemporain 83670 châteauvert Châteauvert 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 02 04 66 https://www.centredartchateauvert.fr Ancré au cœur d’un territoire rural et naturel, classé Natura 2000, le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert (CACC) constitue un lieu unique de rencontre entre art, paysage et société. Installé dans un écrin de verdure traversé par le fleuve Argens et entouré d’un jardin de sculptures de dix hectares, il offre un espace d’expérimentation rare où création contemporaine et environnement dialoguent en permanence.

Structure culturelle de l’Agglomération Provence Verte, le CACC mène une mission à la fois artistique, éducative et territoriale. Sa programmation associe expositions, résidences, productions, commandes publiques et acquisitions d’œuvres, tout en développant un maillage actif avec les acteurs locaux – écoles, associations, artisans, chercheurs, et habitants. Ces derniers sont notamment impliqués dans la commission sculpture, instance participative qui prend part à la réflexion sur les œuvres du jardin et leur intégration dans le paysage.

Lieu de recherche et de production, le CACC accueille chaque année des artistes dont les démarches entrent en résonance avec l’esprit du lieu : attention au vivant, observation du territoire, expérimentation des matériaux, et questionnement sur nos manières d’habiter le monde. Le centre favorise les croisements entre disciplines – arts plastiques, design, architecture, écologie, savoir-faire artisanaux – pour encourager de nouvelles formes de dialogue entre culture et nature.

À la fois espace de création, de médiation et de contemplation, le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert s’affirme ainsi comme un laboratoire à ciel ouvert et un lieu de partage.

OSEZ ENTRER DANS LA DANSE !

©cacc