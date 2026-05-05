Restitution performative : lecture des textes des ateliers d’écriture, Le Château d’Aubenas – Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine, Aubenas

Restitution performative : lecture des textes des ateliers d’écriture Samedi 23 mai, 20h30 Le Château d’Aubenas – Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine Ardèche

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit des Musées 2026, Le Château d’Aubenas vous invite à découvrir une restitution performative des ateliers d’écriture organisés dans la journée autour de l’exposition « Des patates ».

Cette lecture publique, proposée par Laetitia Sadak et Djoo Cuer, donne à entendre les textes écrits par les participants au fil des ateliers. Pensée comme un moment d’aboutissement, elle tisse les fragments produits au cours des différents cycles pour en révéler toute la richesse et les échos.

Entre littérature, oralité et performance, cette restitution offre une plongée sensible et vivante dans les imaginaires explorés au cours de la jounée.

Accessible à tous les publics

Durée : 30 à 45 minutes

Le Château d’Aubenas – Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine Place de l’Hôtel de Ville, 07200 AUBENAS Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0428708615 https://www.lechateauaubenas.com/ https://www.instagram.com/lechateauaubenas/ Après 7 années de restauration, Le Château d’Aubenas a réouvert ses portes comme Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine en 2024. Il propose toute l’année une programmation riche d’expositions temporaires et d’événements.

Dans le cadre de la Nuit des Musées 2026, Le Château d’Aubenas vous invite à découvrir une restitution performative des ateliers d’écriture organisés dans la journée autour de l’exposition « Des par …

©Raphaël Dupont