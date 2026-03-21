Restos marchés Sainpuits
Restos marchés Sainpuits dimanche 5 juillet 2026.
Restos marchés
espace de covoiturage Sainpuits Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Chaque dimanche à partir de 19h les producteurs locaux vous proposent une restauration sur place, buvette et animations musicales. .
espace de covoiturage Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 08 06 05 mairie-sainpuits@wanadoo.fr
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English : Restos marchés
L’événement Restos marchés Sainpuits a été mis à jour le 2026-03-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !