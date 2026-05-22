Sainpuits

Fête de la Madeleine

Sainpuits Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-18

Trois jours de fête foraine et animations

Samedi 18 juillet

21 h 00 Retraite aux flambeaux

23 h 00 Grand feu d’artifice suivi d’une soirée dansante

Dimanche 19 juillet

à partir de 7 h 00 vide-grenier

11 h 00 Messe Saint-Hubert

18 h 30 Concert

Lundi 20 juillet

16 h 00 Jeux pour les enfants

18 h 00 Lâcher de ballons .

Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fetes.sainpuits@gmail.com

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English : Fête de la Madeleine

L’événement Fête de la Madeleine Sainpuits a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !