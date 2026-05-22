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Fête de la Madeleine Sainpuits

Fête de la Madeleine Sainpuits samedi 18 juillet 2026.

Ville : 89520 Sainpuits

Département : Yonne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif :

Sainpuits

Fête de la Madeleine

Sainpuits Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-18

Trois jours de fête foraine et animations
Samedi 18 juillet
21 h 00 Retraite aux flambeaux
23 h 00 Grand feu d’artifice suivi d’une soirée dansante

Dimanche 19 juillet
à partir de 7 h 00 vide-grenier
11 h 00 Messe Saint-Hubert
18 h 30 Concert

Lundi 20 juillet
16 h 00 Jeux pour les enfants
18 h 00 Lâcher de ballons   .

Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   fetes.sainpuits@gmail.com

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English : Fête de la Madeleine

L’événement Fête de la Madeleine Sainpuits a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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