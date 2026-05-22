Fête de la Madeleine Sainpuits
Fête de la Madeleine Sainpuits samedi 18 juillet 2026.
Sainpuits
Fête de la Madeleine
Sainpuits Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-18
Trois jours de fête foraine et animations
Samedi 18 juillet
21 h 00 Retraite aux flambeaux
23 h 00 Grand feu d’artifice suivi d’une soirée dansante
Dimanche 19 juillet
à partir de 7 h 00 vide-grenier
11 h 00 Messe Saint-Hubert
18 h 30 Concert
Lundi 20 juillet
16 h 00 Jeux pour les enfants
18 h 00 Lâcher de ballons .
Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fetes.sainpuits@gmail.com
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English : Fête de la Madeleine
L’événement Fête de la Madeleine Sainpuits a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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