Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Retour de Cannes (Rex)

3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-11

Le Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR) permet à ses adhérents de proposer en avant-première une sélection de films vus dans toutes les sélections Cannoises du Festival 2026 (ACID, Quinzaine des Cinéastes, Sélection officielle, Semaine de la Critique…). Le Rex proposera 6 films à cette occasion. .

3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 84 53 89 lerex@brive.fr

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English : Retour de Cannes (Rex)

L’événement Retour de Cannes (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-21 par Corrèze Tourisme