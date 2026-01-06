Retour de Cannes (Rex) Brive-la-Gaillarde
vendredi 11 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Retour de Cannes (Rex)
3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-11
Le Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR) permet à ses adhérents de proposer en avant-première une sélection de films vus dans toutes les sélections Cannoises du Festival 2026 (ACID, Quinzaine des Cinéastes, Sélection officielle, Semaine de la Critique…). Le Rex proposera 6 films à cette occasion. .
3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 84 53 89 lerex@brive.fr
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English : Retour de Cannes (Rex)
L’événement Retour de Cannes (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-21 par Corrèze Tourisme
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