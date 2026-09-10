Retour en enfance, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Retour en enfance 24 septembre et 8 octobre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T12:30:00+02:00 – 2026-09-24T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T12:30:00+02:00 – 2026-10-08T13:30:00+02:00

En écho à Décryptages, avec Cosmopolis.

Divin enfant du Moyen-âge, adulte miniature des portraits royaux du 17e siècle ou objet d’une tendresse nouvelle à partir du 18e siècle, l’enfant occupe une place de choix dans l’art occidental. Cette conférence interroge les différentes représentations de l’enfance à travers les siècles et ce qu’elles nous révèlent des évolutions de notre société.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300 »}]

Un rendez-vous du midi au musée histoire de l’art

© Musée d’arts de Nantes