Retour vers le Présent, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Retour vers le Présent 17 juillet et 21 août Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T15:00:00+02:00 – 2026-08-21T16:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Et si les personnages du passé vivaient en 2026 ? Casque audio, sneakers ou couleurs fluos : casse les codes de l’expo et crée un mash-up unique entre hier et aujourd’hui. Esposition Musée

Musées de Saint-Lô