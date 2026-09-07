Retours aux sources : l’exposition, Centre socio-culturel de Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Quentin-la-Poterie

Informations pratiques

Retours aux sources : l’exposition 19 et 20 septembre Centre socio-culturel de Saint-Quentin-la-Poterie Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition participative « Retour aux sources »

À partir d’archives, de témoignages et d’anecdotes recueillis auprès des habitants, plongez dans la vie d’autrefois à Saint-Quentin-la-Poterie.

Centrée principalement sur la période 1870-1970, l’exposition rassemble de vieux outils, parfois insolites, des photographies anciennes illustrant des scènes de la vie quotidienne, dans les champs ou devant l’épicerie du village, ainsi que de nombreux documents d’archives.

Un véritable retour aux sources pour redécouvrir l’histoire et la mémoire du village.

Centre socio-culturel de Saint-Quentin-la-Poterie Avenue Léon Pintard 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie

Exposition participative « Retour aux sources »

©LionelChiuch