Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Préval Pontarlier
lundi 14 septembre 2026 · Préval · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Retrait d’un kit d’essai de couches lavables
Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 11:00:00
fin : 2026-10-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-14 2026-10-12 2026-11-16 2026-12-07
Proposé par Préval Haut-Doubs.
Testez gratuitement les couches lavables ! Retrait d’un kit d’essai de couches lavables (12 couches) & échange de conseils pratiques.
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Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Retrait d’un kit d’essai de couches lavables
L’événement Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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