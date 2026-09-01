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AGENDA · Pontarlier

Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Préval Pontarlier

lundi 14 septembre 2026 · Préval · Pontarlier

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Préval
Adresse
2 Rue des Tourbières
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Retrait d’un kit d’essai de couches lavables

Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 11:00:00
fin : 2026-10-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-14 2026-10-12 2026-11-16 2026-12-07

Proposé par Préval Haut-Doubs.
Testez gratuitement les couches lavables ! Retrait d’un kit d’essai de couches lavables (12 couches) & échange de conseils pratiques.
Réservation indispensable en ligne, par mail ou par téléphone.   .

Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Retrait d’un kit d’essai de couches lavables

L’événement Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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