Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Préval Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Retrait d’un kit d’essai de couches lavables

Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 11:00:00

fin : 2026-10-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-14 2026-10-12 2026-11-16 2026-12-07

Proposé par Préval Haut-Doubs.

Testez gratuitement les couches lavables ! Retrait d’un kit d’essai de couches lavables (12 couches) & échange de conseils pratiques.

Réservation indispensable en ligne, par mail ou par téléphone. .

Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Retrait d’un kit d’essai de couches lavables

L’événement Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS