Retraite aux flambeaux et bal tricolore Guewenheim
Retraite aux flambeaux et bal tricolore Guewenheim lundi 13 juillet 2026.
Guewenheim
Retraite aux flambeaux et bal tricolore
23 Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Au programme 20h, distribution de flambeaux et lampions / 21h, début du défilé / Grand feu d’artifice, buvette et petite restauration sur place. Paiement possible par carte bancaire. Possibilité de réserver des burgers/frites avant le 6 juillet par téléphone. 0 .
23 Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 88 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Retraite aux flambeaux et bal tricolore Guewenheim a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
À voir aussi à Guewenheim (Haut-Rhin)
- Cinéma en plein air Guewenheim 3 juillet 2026
- Cinéma en plein air Guewenheim 3 juillet 2026
- Marché des potiers Guewenheim 21 août 2026