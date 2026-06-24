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Retraite aux flambeaux et bal tricolore Guewenheim

Retraite aux flambeaux et bal tricolore Guewenheim

Retraite aux flambeaux et bal tricolore Guewenheim lundi 13 juillet 2026.

Adresse
23 Rue St Maurice
Ville
68116 Guewenheim
Département
Haut-Rhin
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0

Guewenheim

Retraite aux flambeaux et bal tricolore

23 Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :
2026-07-13

Au programme 20h, distribution de flambeaux et lampions / 21h, début du défilé / Grand feu d’artifice, buvette et petite restauration sur place. Paiement possible par carte bancaire. Possibilité de réserver des burgers/frites avant le 6 juillet par téléphone. 0  .

23 Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 88 86 

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English :

L’événement Retraite aux flambeaux et bal tricolore Guewenheim a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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