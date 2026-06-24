Guewenheim

Retraite aux flambeaux et bal tricolore

23 Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Au programme 20h, distribution de flambeaux et lampions / 21h, début du défilé / Grand feu d’artifice, buvette et petite restauration sur place. Paiement possible par carte bancaire. Possibilité de réserver des burgers/frites avant le 6 juillet par téléphone. 0 .

23 Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 88 86

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English :

L’événement Retraite aux flambeaux et bal tricolore Guewenheim a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach