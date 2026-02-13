Retraite aux flambeaux square Guy Rivière Port-des-Barques
Retraite aux flambeaux square Guy Rivière Port-des-Barques lundi 13 juillet 2026.
Port-des-Barques
Retraite aux flambeaux
square Guy Rivière Mairie Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Organisée par la mairie.
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square Guy Rivière Mairie Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
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English : Torchlight procession
Organised by the town hall.
L’événement Retraite aux flambeaux Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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