Retraite aux flambeaux square Guy Rivière Port-des-Barques

Port-des-Barques

Retraite aux flambeaux

square Guy Rivière Mairie Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Organisée par la mairie.

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square Guy Rivière Mairie Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : Torchlight procession

Organised by the town hall.

L’événement Retraite aux flambeaux Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan