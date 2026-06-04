Retraite Créative Les Halles Créatives Feytiat
Retraite Créative Les Halles Créatives Feytiat mardi 7 juillet 2026.
Feytiat
Retraite Créative
Les Halles Créatives 41 Avenue Martial Valin Feytiat Haute-Vienne
Tarif : 160 – 160 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14
Laissez vous porter par votre créativité le temps d’une journée ! Le concept ? Du petit déjeuner à l’apéro dinatoire, les Halles Créatives vous accueille pour laisser parler votre imagination en passant par la linogravure, la création de bougies et l’aquarelle !
Inscription obligatoire auprès du lieu Les Halles Créatives. .
Les Halles Créatives 41 Avenue Martial Valin Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 43 12 02 echochromatique@gmail.com
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English : Retraite Créative
L’événement Retraite Créative Feytiat a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin
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