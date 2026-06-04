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Retraite Créative Les Halles Créatives Feytiat

Retraite Créative Les Halles Créatives Feytiat

Retraite Créative Les Halles Créatives Feytiat mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Les Halles Créatives

Adresse : 41 Avenue Martial Valin

Ville : 87220 Feytiat

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 160 160 Tarif de base plein tarif

Feytiat

Retraite Créative

Les Halles Créatives 41 Avenue Martial Valin Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 160 – 160 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14

Laissez vous porter par votre créativité le temps d’une journée ! Le concept ? Du petit déjeuner à l’apéro dinatoire, les Halles Créatives vous accueille pour laisser parler votre imagination en passant par la linogravure, la création de bougies et l’aquarelle !

Inscription obligatoire auprès du lieu Les Halles Créatives.   .

Les Halles Créatives 41 Avenue Martial Valin Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 43 12 02  echochromatique@gmail.com

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English : Retraite Créative

L’événement Retraite Créative Feytiat a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin

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