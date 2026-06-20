RETRAITE FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE Saint-Étienne-Estréchoux
RETRAITE FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE Saint-Étienne-Estréchoux samedi 4 juillet 2026.
Saint-Étienne-Estréchoux
RETRAITE FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE
Place du village Saint-Étienne-Estréchoux Hérault
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Fête du village le 4 juillet 2026
14h Concours de pétanque en doublettes montées
19h apéritif animé et brasucade de moules avec ambiance festive soirée cabaret
20h30 repas sur réservations 06 10 44 63 68 ou 06 86 62 38 20 avant le 28 juin.
22€/pers et 8€/enfant
Salade tomate burrata, duo de brochettes, fromage, tarte aux pommes
22h30 Retraite flambeaux
23h Feu d’artifice
Fête du village le 4 juillet 2026
14h Concours de pétanque en doublettes montées
19h apéritif animé et brasucade de moules avec ambiance festive soirée cabaret
20h30 repas sur réservations 06 10 44 63 68 ou 06 86 62 38 20 avant le 28 juin.
22€/pers et 8€/enfant
Salade tomate burrata, duo de brochettes, fromage, tarte aux pommes
22h30 Retraite flambeaux
23h Feu d’artifice .
Place du village Saint-Étienne-Estréchoux 34260 Hérault Occitanie +33 6 10 44 63 68
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English : RETRAITE FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE
Village Festival on July 4, 2026
2:00 p.m. Petanque tournament in mixed doubles
7:00 p.m. Entertained aperitif and mussel barbecue with a festive “cabaret night” atmosphere
8:30 p.m. Dinner by reservation only: 06 10 44 63 68 or 06 86 62 38 20 before June 28.
22?/person and 8?/child
Tomato and burrata salad, duo of skewers, cheese, apple tart
10:30 p.m. Torchlight procession
11:00 p.m.
L’événement RETRAITE FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE Saint-Étienne-Estréchoux a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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