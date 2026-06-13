Retraite Yoga, Ayurvéda et nature Veaupeytourie Saint-Mesmin
Retraite Yoga, Ayurvéda et nature Veaupeytourie Saint-Mesmin lundi 10 août 2026.
Saint-Mesmin
Retraite Yoga, Ayurvéda et nature
Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-10
Retrouver souffle et sens au cœur du Vivant
Retraite animée par Agathe Catinat, professeur de yoga, praticienne en ayurvéda. .
Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 41 80 53 info@oasisdelaube.org
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English : Retraite Yoga, Ayurvéda et nature
L’événement Retraite Yoga, Ayurvéda et nature Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère
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