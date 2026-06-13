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Retraite Yoga, Ayurvéda et nature Veaupeytourie Saint-Mesmin

Retraite Yoga, Ayurvéda et nature Veaupeytourie Saint-Mesmin

Retraite Yoga, Ayurvéda et nature Veaupeytourie Saint-Mesmin lundi 10 août 2026.

Lieu : Veaupeytourie

Adresse : Oasis de l'Aube

Ville : 24270 Saint-Mesmin

Département : Dordogne

Début : lundi 10 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Saint-Mesmin

Retraite Yoga, Ayurvéda et nature

Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-10

Retrouver souffle et sens au cœur du Vivant
Retraite animée par Agathe Catinat, professeur de yoga, praticienne en ayurvéda.   .

Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 41 80 53  info@oasisdelaube.org

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English : Retraite Yoga, Ayurvéda et nature

L’événement Retraite Yoga, Ayurvéda et nature Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère

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