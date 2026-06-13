Stage de yoga Iyengar et Yoga aérien Veaupeytourie Saint-Mesmin

Saint-Mesmin

Stage de yoga Iyengar et Yoga aérien

Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-16

Offrez-vous une immersion dans une pratique précise, alignée et dynamique une retraite qui réunit yoga Iyengar et yoga aérien. Au programme chaque matin, une séance de yoga Iyengar de 3h, et l’après-midi, une séance de yoga aérien en petit groupe (1h30). .

Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 41 80 53 info@oasisdelaube.org

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English : Stage de yoga Iyengar et Yoga aérien

L’événement Stage de yoga Iyengar et Yoga aérien Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère