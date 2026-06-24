Retransmission finale de la coupe du monde de football Saint-Lô
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Retransmission finale de la coupe du monde de football
60 Rue de la Poterne Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Amateurs de football, supporters en folie ou simplement à la recherche d’une belle soirée d’été rendez-vous à la Plage Verte le 19 juillet !
Le dimanche 19 juillet, la Ville de Saint-Lô vous donne rendez-vous pour vivre ensemble la grande finale de la Coupe du monde de football sur écran géant dans une ambiance festive, conviviale et pleine d’émotions, quelle que soit l’affiche de la finale !
Venez vibrer au rythme d’un des temps forts de l’été sportif mondial. Entre amis, en famille ou entre collègues, installez-vous, sortez vos couleurs et partagez un moment unique au cœur de l’été .
60 Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie
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English : Retransmission finale de la coupe du monde de football
L’événement Retransmission finale de la coupe du monde de football Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô
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