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Retransmission match de football Sénégal vs France ZI Soarns Soleil Orthez

Retransmission match de football Sénégal vs France ZI Soarns Soleil Orthez

Retransmission match de football Sénégal vs France ZI Soarns Soleil Orthez mardi 16 juin 2026.

Lieu : ZI Soarns Soleil

Adresse : V and B

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Orthez

Retransmission match de football Sénégal vs France

ZI Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Ambiance stade garantie et ouverture tardive jusqu’à la fin du match.
Profitez d’une offre spéciale un saucisson + une pinte de blonde allemande.   .

ZI Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73 

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English : Retransmission match de football Sénégal vs France

L’événement Retransmission match de football Sénégal vs France Orthez a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Béarn

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