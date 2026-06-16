Retransmission match de football Sénégal vs France ZI Soarns Soleil Orthez
Retransmission match de football Sénégal vs France ZI Soarns Soleil Orthez mardi 16 juin 2026.
Orthez
Retransmission match de football Sénégal vs France
ZI Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Ambiance stade garantie et ouverture tardive jusqu’à la fin du match.
Profitez d’une offre spéciale un saucisson + une pinte de blonde allemande. .
ZI Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73
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English : Retransmission match de football Sénégal vs France
L’événement Retransmission match de football Sénégal vs France Orthez a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Béarn
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