Retransmission match de football Sénégal vs France ZI Soarns Soleil Orthez

Orthez

Retransmission match de football Sénégal vs France

ZI Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Ambiance stade garantie et ouverture tardive jusqu’à la fin du match.

Profitez d’une offre spéciale un saucisson + une pinte de blonde allemande. .

ZI Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73

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English : Retransmission match de football Sénégal vs France

L’événement Retransmission match de football Sénégal vs France Orthez a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Béarn