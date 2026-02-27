Retransmission match de rugby France vs Angleterre ZI Soarns Soleil Orthez

Retransmission match de rugby France vs Angleterre

Retransmission match de rugby France vs Angleterre ZI Soarns Soleil Orthez samedi 14 mars 2026.

Retransmission match de rugby France vs Angleterre

ZI Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

  .

ZI Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retransmission match de rugby France vs Angleterre

L’événement Retransmission match de rugby France vs Angleterre Orthez a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Coeur de Béarn