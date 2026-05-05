Spectacle de danse Mon école de danse Théâtre Francis Planté Orthez
Spectacle de danse Mon école de danse Théâtre Francis Planté Orthez samedi 13 juin 2026.
Orthez
Spectacle de danse Mon école de danse
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Ce troisième spectacle, présenté par les élèves de l’Atelier de danse, ouvre les portes d’un lieu bien plus grand qu’un simple studio de danse. Mon école de danse est une célébration
Celle d’une école de danse, mais aussi de tout ce qui nous unit, le travail, les émotions, la transmission, l’amour et la passion de notre art.
Billetterie en ligne à partir du 18 mai.
Spectacle numéroté. .
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40
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English : Spectacle de danse Mon école de danse
L’événement Spectacle de danse Mon école de danse Orthez a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Béarn
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