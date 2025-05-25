Retransmission du Metropolitan Opera de New York Tristan et Iseult (Production inédite) Gare du Midi Biarritz

Retransmission du Metropolitan Opera de New York Tristan et Iseult (Production inédite)

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Tristan et Isolde sont épris l’un de l’autre. Or, Isolde doit épouser le roi de Cornouailles. Pensant boire une potion mortelle, ils avalent en réalité un puissant philtre d’amour concocté par Brangäne et qui attise la flamme déjà vive de leur passion.

Musique Richard Wagner

Mise en scène Yuval Sharon

Direction musicale Yannick Nézet-Séguin

Distribution Lise Davidsen (Isolde), Ekaterina Gubanova (Brangäne), Michael Spyres (Tristan), Tomasz Konieczny (Kurwenal), Ryan Speedo Green (le roi Marc)

En différé.

Opéra en trois actes présenté en allemand sous-titré en français (2 entractes).

Durée 5h10 .

