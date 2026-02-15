Rétr’Auzon

Le Bourg Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Venez à Auzon le 26 Avril pour les 80 ans de la Vespa et du Solex, également les 80 Ans de la 4CV

.

Le Bourg Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 51 17 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to Auzon on April 26th for the 80th anniversary of the Vespa and the Solex, as well as the 80th anniversary of the 4CV

L’événement Rétr’Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne