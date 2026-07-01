RETRO’BIELLES Rassemblement auto/moto Donnezac
dimanche 26 juillet 2026 · Donnezac
Informations pratiques
Donnezac
RETRO’BIELLES Rassemblement auto/moto
Stade Donnezac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27
Que vous soyez propriétaire d’une auto ancienne, d’une moto de collection, d’un cyclomoteur, d’un youngtimer ou simplement amateur de belles mécaniques, venez partager un moment convivial entre passionnés à la Rétro’Bielles !
Échanges, rencontres, souvenirs et bonne humeur seront au rendez-vous de cette matinée dans l’esprit familial qui fait le succès de nos rassemblements. .
Stade Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 03 61
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English : RETRO’BIELLES Rassemblement auto/moto
L’événement RETRO’BIELLES Rassemblement auto/moto Donnezac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde
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