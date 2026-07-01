Informations pratiques

Donnezac

RETRO’BIELLES Rassemblement auto/moto

Stade Donnezac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27

Que vous soyez propriétaire d’une auto ancienne, d’une moto de collection, d’un cyclomoteur, d’un youngtimer ou simplement amateur de belles mécaniques, venez partager un moment convivial entre passionnés à la Rétro’Bielles !

Échanges, rencontres, souvenirs et bonne humeur seront au rendez-vous de cette matinée dans l’esprit familial qui fait le succès de nos rassemblements. .

Stade Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 03 61

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English : RETRO’BIELLES Rassemblement auto/moto

L’événement RETRO’BIELLES Rassemblement auto/moto Donnezac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde