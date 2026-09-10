RETROCLASSIC53 Exposition véhicules anciens Route de Saint-Nazaire Laval

Informations pratiques

Laval

RETROCLASSIC53 Exposition véhicules anciens

Route de Saint-Nazaire Hippodrome Bellevue-la-Foret, route de St Nazaire Laval Mayenne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

4éme Édition RETROCLASSIC53 300 véhicules anciens attendus pour une action solidaire d’envergure !

Le Lions Club Guy de Laval organise les 12 et 13 septembre 2026, la 4éme Edition de RETROCLASSIC 53, grand rassemblement de véhicules motorisés anciens et de prestige. L’évènement est organisé au profit des enfants malades et/ou handicapés. Après le succès des précédentes éditions, nous réitérons cette action en réunissant plus de 300 véhicules et en accueillant près de 3 000 visiteurs.

Le Week-end sera agrémenté d’animations, d’une grande buvette et d’un pôle de restauration rapide, ainsi que des jeux pour enfants. Engagement GRATUIT des véhicules exposés.

Tarif visiteur 4 € avec le programme et les annonceurs, gratuit moins de 12 ans accompagné.

Vendredi 11 septembre 14h-18h arrivée des véhicules, contrôle et placement.

Programme du samedi 12 septembre

De 8 H à 12 H Arrivée des véhicules, contrôle et placement mise en place des véhicules sur le parc.

10 H 18H Ouverture de l’exposition au public

De 10 H à 17 H 30 Présentation statique des véhicules, animations et restauration, présence des partenaires commerçants et exposants, ainsi que de concessionnaires automobiles, conférences sur l’histoire de l’automobile.

De 10 H à 17 H 30 Baptêmes sur route avec les propriétaires volontaires 10 € ou 30 € / par passager suivant le type de véhicule.

De 18 H à 19 H 30 Parade en centre-ville de Laval

A partir de 19 H 30 Clôture de la journée par une soirée offerte à tous les conducteurs exposants du RETROCLASSIC 53 dans le grand hall de l’hippodrome (cocktail dinatoire). Participation de 15 € pour les accompagnants et les conducteurs qui ne font pas de baptêmes. Inscription obligatoire.

Programme du dimanche 13 septembre

De 8 à 10 H Mise en place des véhicules complémentaires sur le parc.

9 H Balade de 50 km sur les petites routes de campagne autour de Laval puis retour à l’hippodrome. Accompagnement passagers sur inscription à 25 € / adulte 10 € / Enfant -12 ans. Retour vers 11 H.

10 H 18 H Ouverture de l’exposition au public

De 10 H à 17 H 30 Baptêmes sur route avec les propriétaires volontaires 10€ ou 30 € / Personne suivant le type de véhicule.

10 H à 17 H 30 Présentation statique des véhicules, animations et restauration, présence des partenaires commerçants et exposants, ainsi que de concessionnaires automobiles, conférences sur l’histoire de l’automobile.

16 H Présentation des véhicules préférés du public devant la tribune avec remise des prix.

18 H Fin de l’exposition.

Nous comptons vraiment sur la présence des collectionneurs pour la réussite de cette nouvelle édition solidaire, avec une pensée pour les enfants malades et/ou handicapés dont nous souhaitons soulager la souffrance.

Les inscriptions sont à transmettre sur le site https://www.retroclassic53.fr ou par mail à l’adresse inscription-retroclassic53@guidelaval.fr

Nous cherchons des bénévoles pour étoffer nos équipes sur le site, contactez-nous lions-lavalguydelaval@myassoc.org .

Route de Saint-Nazaire Hippodrome Bellevue-la-Foret, route de St Nazaire Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 66 44 52 inscription-retroclassic53@guidelaval.fr

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English :

4th Edition RETROCLASSIC53: 300 vintage vehicles expected for a major solidarity initiative!

L’événement RETROCLASSIC53 Exposition véhicules anciens Laval a été mis à jour le 2026-05-28 par LAVAL TOURISME