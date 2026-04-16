Rétrofoin au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois

Saint-Loup-des-Bois

Rétrofoin au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

Rue du Maître de Forges Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Sur le site du Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (MUMAR), venez assister à la Rétrofoin, fête dédiée à la fenaison.

Faux maniées avec dextérité par des mains expertes, faucheuses, faneuses et presses reproduiront les gestes précis et les techniques d’antan de la fenaison.

Toute la poésie des rites du fanage se retrouvera autour de l’herbe séchée en andains et en meule. En plus de la manifestation, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’extraordinaire collection du musée.

Une brocante se tiendra autour des bâtiments du musée, les emplacements seront gratuits jusqu’à 5m et au delà, 1€ le ml. Des artisans et producteurs locaux seront présents également.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Maître de Forges Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 91 41

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English : Rétrofoin au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

L’événement Rétrofoin au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Saint-Loup-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Bourgogne Coeur de Loire