Rétromoisson au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois

Saint-Loup-des-Bois

Rétromoisson au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

Rue du Maître de Forges Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

La Rétromoisson de Saint-Loup-des-Bois, c’est un spectacle unique. Ce jour-là, remontez le temps dans le monde agricole. Sur le site du Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité, 70 moissonneuses-batteuses de 1928 à 1966, font des démonstrations de battage, 300 tracteurs d’antan paradent devant vous ! Pour tous les fans de vieilles mécaniques, de traditions et de folklore, c’est le lieu idéal. Démonstrations de chiens de troupeau, ferme pédagogique, Animations conviviales pour petits et grands, dans une atmosphère festive, où se mêlent mémoire et traditions rurales au travers des danses folkloriques, des métiers de jadis, des produits du terroir, de l’artisanat d’art. Sans oublier, des activités originales comme la conduite d’un vieux tracteur pour les enfants.

Buvette et restauration sur place, parking voiture et camping-car gratuit. .

Rue du Maître de Forges Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 91 41 musee.stloup@orange.fr

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English : Rétromoisson au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

L’événement Rétromoisson au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Saint-Loup-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-13 par Nièvre Attractive