Rétrospective Francis Ford Coppola Cinéma Le Sélect Granville jeudi 5 mars 2026.

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-10

2026-03-05 2026-03-08 2026-03-10

Rendez-vous Jeudi 5 mars à 20h00 pour OUTISDERS

Rendez-vous Dimanche 8 mars à 16h00 pour CONVERSATION SECRÈTE
Séance en présence de Youri Deschamps, spécialiste en cinéma de patrimoine.

Rendez-vous Mardi 10 mars à 16h00 pour TUCKER   .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d'Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie

