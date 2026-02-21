Rétrospective Francis Ford Coppola Cinéma Le Sélect Granville
Rétrospective Francis Ford Coppola Cinéma Le Sélect Granville jeudi 5 mars 2026.
Rétrospective Francis Ford Coppola
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 16:00:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-05 2026-03-08 2026-03-10
Rendez-vous Jeudi 5 mars à 20h00 pour OUTISDERS
Rendez-vous Dimanche 8 mars à 16h00 pour CONVERSATION SECRÈTE
Séance en présence de Youri Deschamps, spécialiste en cinéma de patrimoine.
Rendez-vous Mardi 10 mars à 16h00 pour TUCKER .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rétrospective Francis Ford Coppola
L’événement Rétrospective Francis Ford Coppola Granville a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Granville Terre et Mer