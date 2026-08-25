Rétrospective Seijun Suzuki Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Rétrospective Seijun Suzuki

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 18:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-09-03

Retrouvez au cinéma Les Cinéastes, une rétrospective du réalisateur Seijun Suzuki rebelle pop du cinéma et l’un des plus grands cinéastes japonais des sixties, maître du cinéma de genre. Chaque semaine, découvrez un nouveau film en 3 séances le jeudi, samedi et mardi au tarif unique de 5€.

Seijun Suzuki rebelle pop du cinéma japonais et l’un des plus grands cinéastes japonais des sixties, maître du cinéma de genre. Retrouvez une rétrospective de ce réalisateur en 8 films au cinéma Les Cinéastes à partir du 3 septembre.

Cinéaste aussi virtuose qu’iconoclaste, Seijun Suzuki (1923-2017) aura marqué l’histoire du septième art par une approche unique du cinéma de genre, où audace esthétique et liberté formelle s’épanouissent en de fascinantes compositions visuelles et narratives. En plein cœur des sixties, Seijun Suzuki transforme chaque série B que lui confie le célèbre studio Nikkatsu en une œuvre plastique vertigineuse, colorée et théâtrale, qui n’hésite pas à tendre vers le surréalisme. Chargé d’ironie, l’humour à froid du cinéaste désamorce la gravité des intrigues criminelles classiques, pour mieux laisser le champ libre à une mise en scène dont l’inventivité évoque tour à tour Akira Kurosawa, Sergio Leone, Orson Welles ou JeanLuc Godard. Transcendant ses décors minimalistes en de vivants tableaux, jouant sur l’expressionnisme des lumières et des mouvements de caméra, Seijun Suzuki parvient à mêler kabuki et roman noir, yakuzas et pop art avec une aisance époustouflante. Plébiscitée comme une influence essentielle par des cinéastes aussi divers que Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Wong Kar-wai ou Damien Chazelle, l’œuvre de Seijun Suzuki mérite enfin d’être reconnue comme une référence majeure du cinéma d’auteur japonais et mondial.

Cette rétrospective propose la (re)découverte de ses films cultes Le Vagabond de Tokyo et La Marque du tueur dans de splendides restaurations 4K, ainsi que la mise en avant de longs-métrages tournés au sein des studios Nikkatsu.

PROGRAMMATION

Du 2 au 8 septembre Carmen de Kawachi (1966)

Du 9 au 15 septembre La barrière de chair (1964)

Du 16 au 22 septembre Les fleurs et les vagues (1964)

Du 23 au 29 septembre Histoire d’une prostituée (1965)

Du 30 septembre au 6 octobre La vie d’un tatoué (1965)

Du 7 au 13 octobre Le vagabond de Tokyo (1966)

Du 14 au 20 octobre La marque du tueur (1967)

3 séances par semaine et par film les jeudis fin d’après-midi (18h) , les samedis après-midi (16h30) et les mardis soir (20h30). .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Catch a retrospective of director Seijun Suzuki at Les Cinéastes: a pop-culture rebel and one of the greatest Japanese filmmakers of the 1960s, a master of genre cinema. Every week, discover a new film with three screenings on Thursday, Saturday, and Tuesday for a flat rate of 5?.

L’événement Rétrospective Seijun Suzuki Le Mans a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT72