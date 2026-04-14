Retrouvons-nous au Flip ! Parthenay
Retrouvons-nous au Flip ! Parthenay mercredi 15 juillet 2026.
Parthenay
Retrouvons-nous au Flip !
Place de la Mairie Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Retrouvons-nous sur le FLIP dans l’espace petite enfance (place de la Marie) pour partager un doux moment au sein de l’ambiance du festival.
Vous pourrez poursuivre l’expérience FLIP en famille, en prolongeant la journée dans les différents espaces du festival.
-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans
-Sur inscription .
Place de la Mairie Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Retrouvons-nous au Flip !
L’événement Retrouvons-nous au Flip ! Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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